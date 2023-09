Sortie Découverte – Fruits sauvages et graines, arbres qui se transforment, allons voir… Grange Marcon Saint-Julien-en-Vercors, 7 octobre 2023, Saint-Julien-en-Vercors.

Saint-Julien-en-Vercors,Drôme

C’est le temps des cueillettes, les fleurs du prunelier, de l’alisier blanc sont devenus fruits…

10h – 13h Balade (peu de marche)

Repas partagé

14h-16h Présentation de livres, échanges, questions

Réservé aux personnes de + de 60 ans et/ou accompagnants.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. EUR.

Grange Marcon

Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s picking time, and the flowers of the blackthorn and whitebeam have become fruit…

10am – 1pm Walk (short walk)

Shared lunch

14h-16h Book presentation, discussion, questions

Reserved for people over 60 and/or accompanying adults

Es tiempo de cosecha, las flores del endrino y del cardo blanco se han convertido en frutos…

10:00 – 13:00 Paseo (corto)

Comida compartida

14:00 – 16:00 Presentación del libro, debate, preguntas

Reservado a mayores de 60 años y/o acompañantes

Es ist die Zeit des Pflückens, die Blüten des Schlehenbaums und der Elsbeere sind zu Früchten geworden…

10h – 13h Spaziergang (kurze Strecke)

Gemeinsames Mittagessen

14h-16h Buchvorstellung, Austausch, Fragen

Reserviert für Personen ab 60 Jahren und/oder Begleitpersonen

