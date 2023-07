Résidence artistique à Saint-Hilaire-La-Palud Grange La Rivière Saint-Hilaire-la-Palud, 10 juillet 2023, Saint-Hilaire-la-Palud.

Résidence artistique à Saint-Hilaire-La-Palud 10 juillet – 29 août Grange La Rivière L’entrée est libre, l’atelier est ouvert et les deux coordinatrices seront là pour faire de la médiation auprès des publics. Bulle Dupont aura aussi la possibilité de donner des ateliers de pratiques artistiques avec le CSC de Mauzé-sur-le-Mignon.

Accueil en résidence de l’artiste Bulle Dupont

L’équipe de Bruit Contemporain met en place un dispositif de résidence dans le département des Deux-Sèvres. Celui-ci prend place dans le petit hameau » la rivière » à Saint-Hilaire-la-Palud. A partir du 6 juillet, une jeune diplômée du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique aura l’occasion de profiter d’un terrain d’expérimentation, de recherche et d’apprentissage, et de s’exercer à la mise en place d’ateliers, notamment auprès d’enfants des centres socio-culturels des alentours.

Pour cette première édition, c’est avec plaisir que nous accueillerons l’artiste plasticienne Bulle Dupont, diplômée en juin 2022, pour développer un travail de recherche et d’expérimentation autour des problématiques environnementales, du 6 juillet au 31 août 2023.

Nous ne manquerons pas de documenter ces semaines de création, et préparons un événement à ne pas manquer, le vendredi 11 août, dont nous révélerons tous les détails lors de notre prochaine newsletter.

Ce projet est soutenu par la mairie de Saint-Hilaire-la-Palud, l’éco-camping La Frênaie, l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine.

Grange La Rivière 14 chemin du Fossé Berthet, 79210 Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « camille.douville426@orange.fr »}, {« type »: « email », « value »: « eve.champion45@gmail.com »}] Cet atelier est destiné à devenir au long terme un lieu d’échange et de partage culturel à travers des expositions et des ateliers artistiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:30:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-08-29T14:30:00+02:00 – 2023-08-29T17:00:00+02:00

© Bruit Contemporain