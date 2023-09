Rallye des familles Grange – La Halle – Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Rallye des familles Grange – La Halle – Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier, 30 septembre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Rallye des familles Samedi 30 septembre, 13h30 Grange – La Halle – Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Entrée libre, sur inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/rallyedesfamilles Participez aux différentes énigmes sur le patrimoine local, la faune, la flore, l’histoire de Roncherolles, son actualité, le sport, la culture, l’environnement, le développement durable… Munie d’une carte et d’une feuille de route qui vous seront remises au départ, vous pourrez partir à l’aventure ! Rendez-vous le 30 septembre de 13h30 à 17h30 sous La Halle de Roncherolles-sur-le-Vivier. Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/rallyedesfamilles (équipe de 6 pers. maximum dont au moins 1 adulte) Grange – La Halle – Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Rue des Emouquets – Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.seinemaritime.fr/rallyedesfamilles »}] [{« link »: « http://www.seinemaritime.fr/rallyedesfamilles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier, Seine-Maritime Autres Lieu Grange - La Halle - Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Adresse Rue des Emouquets - Roncherolles-sur-le-Vivier Ville Roncherolles-sur-le-Vivier Departement Seine-Maritime Lieu Ville Grange - La Halle - Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier latitude longitude 49.46673;1.182175

Grange - La Halle - Rue des Emouquets, Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncherolles-sur-le-vivier/