Concert – Tangos de Hoy Grange d’Yvan et Elfi Saint-Dizier-en-Diois, 13 juillet 2023, Saint-Dizier-en-Diois.

Saint-Dizier-en-Diois,Drôme

Céline Bishop au piano. Ana Karina Rossi au chant. Boissons et grignotages tirés du sac..

2023-07-13 20:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Grange d’Yvan et Elfi

Saint-Dizier-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Céline Bishop on piano. Ana Karina Rossi on vocals. Drinks and snacks provided.

Céline Bishop al piano. Ana Karina Rossi a la voz. Bebidas y aperitivos.

Céline Bishop am Klavier. Ana Karina Rossi am Gesang. Getränke und Knabbereien aus der Tasche.

