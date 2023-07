Concert gratuit dans une grande cistercienne Grange du Guilllolet Saint-Georges-d’Espéranche Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Georges-d'Espéranche Concert gratuit dans une grande cistercienne Grange du Guilllolet Saint-Georges-d’Espéranche, 17 septembre 2023, Saint-Georges-d'Espéranche. Concert gratuit dans une grande cistercienne Dimanche 17 septembre, 17h00 Grange du Guilllolet Nous allons présenter un concert avec des extraits d’oeuvres du répertoire classique. Grange du Guilllolet 38790 Saint-Georges-d’Espéranche, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Georges-d’Espéranche 38790 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr/ Témoin du passé du village dont le bois de charpente a été daté de 1511, par dendrochronologie. Propriété de la Municipalité depuis 1988, cette ancienne bâtisse est classée à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Mise en valeur de l’espace intérieur par les membres de l’association les Compagnons de Maître Jacques, expositions pérennes : métiers et outils anciens et expositions thématiques annuelles. Libre lors expositions ou sur rendez-vous Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

