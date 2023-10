CinéLot « Le Grand Cirque » Grange du causse Soulomès, 18 octobre 2023, Soulomès.

Soulomès,Lot

Chaque mois, près de 40 bourgs et villages lotois bénéficient de séances de cinéma. « Le cinéma partout et pour tous » : une politique ! La volonté d’offrir à chacun la possibilité de voir ou revoir des films récents, d’autres plus anciens…

» Parce que l’éloignement géographique ne doit pas constituer un obstacle à l’épanouissement culturel des individus… ».

2023-10-18 20:30:00 fin : 2023-10-18 . 4 EUR.

Grange du causse

Soulomès 46240 Lot Occitanie



Every month, nearly 40 towns and villages in the Lot enjoy film screenings. « Cinema everywhere and for everyone »: a policy! The desire to offer everyone the opportunity to see or watch recent films, as well as older films…

« Because geographical distance should not be an obstacle to the cultural development of individuals… »

Cada mes, cerca de 40 ciudades y pueblos del Lot se benefician de las proyecciones de cine. « Cine en todas partes y para todos »: ¡una política! El deseo de ofrecer a todo el mundo la posibilidad de ver o volver a ver películas recientes, así como las más antiguas…

« Porque la distancia geográfica no debe ser un obstáculo para el desarrollo cultural de los individuos..

Jeden Monat finden in fast 40 Städten und Dörfern im Departement Lotse Filmvorführungen statt. « Kino überall und für alle »: eine Politik! Der Wille, jedem die Möglichkeit zu bieten, aktuelle und ältere Filme zu sehen oder wiederzusehen…

« Weil die geografische Entfernung kein Hindernis für die kulturelle Entfaltung des Einzelnen darstellen darf… »

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Labastide-Murat