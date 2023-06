Bakannal Bal Grange dîmière – Théâtre de Fresnes Fresnes, 17 juin 2023, Fresnes.

Bakannal Bal Samedi 17 juin, 20h30 Grange dîmière – Théâtre de Fresnes

Un orchestre lance quelques notes de musique et le bal participatif commence…

Au son d’un rythme caribéen, joyeux et entraînant, les danseurs de la compagnie Dife Kako vont à la rencontre des publics et l’invitent à suivre leurs pas. À la fois spectateurs et acteurs, ils seront amenés à apprendre des danses issues des carnavals du monde, accompagnés par des musiciens, développant un répertoire de composition originale et créolisée.

Grange dîmière – Théâtre de Fresnes 41 Rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

©PeggyFargues