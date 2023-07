Chasse au trésor à Négron Grange dîmière de Négron Nazelles-Négron Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Chasse au trésor à Négron

Dimanche 17 septembre, 10h00
Grange dîmière de Négron

Accessible dès 5 ans

Chasse au trésor sur Négron.

Les enfants auront une récompense à la fin de leur découverte.

Retrait des questionnaires à la Grange de Négron. Grange dîmière de Négron Rue Paul-Scarron, 37530 Nazelles-Négron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 71 71 http://www.nazellesnegron.fr Grange des XIIe et XVe siècles dépendante de l’abbaye de Marmoutier. Elle servait à stocker la dîme, redevance en nature ou en argent portant principalement sur les revenus agricoles, destinée à rétribuer l’Église catholique, cet impôt fût prélevé du Moyen Âge à la Révolution française.

La grange de Négron a fait l’objet d’une grande campagne de restauration en 2012 qui en fait un lieu patrimonial et culturel remarquable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

