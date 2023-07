Présentation de la grange des dîmes et de sa prochaine restauration Grange des Dîmes Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Présentation de la grange des dîmes et de sa prochaine restauration Grange des Dîmes Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Présentation de la grange des dîmes et de sa prochaine restauration 16 et 17 septembre Grange des Dîmes Sur inscription le jour J La grange des dîmes, toute proche de la cathédrale, sera prochainement restaurée et fait l’objet d’un projet de réhabilitation. Les études préalables à la restauration et leurs conclusions seront présentées au public. Grange des Dîmes 9 rue Molière, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 Grange, édifiée en partie au XIIIe siècle, dans laquelle le chapitre des chanoines de la cathédrale de Bourges entreposait le produit de la dîme (impôt). accessible par le bus de ville – parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

