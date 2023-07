Visite de la grange de Vaulerent à Villeron Grange de Vaulerent Chennevières-lès-Louvres, 3 septembre 2023, Chennevières-lès-Louvres.

Visite de la grange de Vaulerent à Villeron Dimanche 3 septembre, 15h00 Grange de Vaulerent Gratuit. Inscription obligatoire.

Visite de la grange cistercienne de Vaulerent (13ème siècle), l’une des plus belles granges médiévales de France.

Gratuit. Accessible dès 8 ans.

Inscription impérative en ligne ou auprès du musée par téléphone, à partir d’un mois avant la visite, dans la limite des places places disponibles.

Ce jour-là, 1er dimanche du mois, l’entrée au musée ARCHÉA sera également gratuite (ouverture de 11h à 18h).

Plus d’infos sur les autres visites familiales.

