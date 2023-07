Concert de Luc Arbogast à la Grange de Négron Grange de Négron Nazelles-Négron, 28 juillet 2023, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Luc ARBOGAST revient en Val d’Amboise le vendredi 28 juillet à 20h30 et nous offre un très beau concert de chants historiques traditionnels « le Chant des Pierres » dans un lieu d’exception, la Grange de Négron à Nazelles-Négron.

Réservez vos places sans tarder !.

Vendredi 2023-07-28 20:30:00 fin : 2023-07-28 . 25 EUR.

Grange de Négron

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Luc ARBOGAST returns to the Val d’Amboise on Friday, July 28 at 8:30 pm, with a beautiful concert of traditional historical songs, « le Chant des Pierres », in an exceptional venue, the Grange de Négron in Nazelles-Négron.

Reserve your tickets now!

Luc ARBOGAST vuelve al Val d’Amboise el viernes 28 de julio a las 20:30 h para ofrecer un hermoso concierto de canciones históricas tradicionales, « Le Chant des Pierres », en un lugar excepcional, la Grange de Négron en Nazelles-Négron.

¡Reserve ya sus entradas!

Luc ARBOGAST kehrt am Freitag, den 28. Juli um 20.30 Uhr ins Val d’Amboise zurück und bietet uns ein sehr schönes Konzert mit traditionellen historischen Gesängen « Le Chant des Pierres » an einem außergewöhnlichen Ort, der Grange de Négron in Nazelles-Négron.

Reservieren Sie Ihre Plätze unverzüglich!

Mise à jour le 2023-07-13 par OFFICE AMBOISE