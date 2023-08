Visite guidée du Complexe sportif de Millepertuis Grange de Millepertuis, RD 526. Yzeure, 16 septembre 2023, Yzeure.

Les aménagements sportifs à Yzeure sont nombreux et couvrent le territoire du nord au sud. Le plateau de Millepertuis situé hors la ville offre aux adhérents la possibilité de pratiquer le tir à l’arc, la pétanque, les courses de lévriers, le vélo, le foot et les jeux de raquette dans le complexe multisports Communautaire La Raquette. L’histoire de ces lieux et des clubs sportifs qui les font vivre se dévoilera lors de cette visite découverte inédite ponctuée d’anecdotes insolites.

Grange de Millepertuis, RD 526. Grange de Millepertuis Route Départementale 526 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 94 14 65 https://ville-yzeure.com La Grange de Millepertuis est un ancien bâtiment agricole dont la charpente est encore visible aujourd’hui. Ce bâtiment réhabilité dans les années 2000 est devenu un lieu convivial et sert à accueillir le public lors de compétitions organisées par les différents clubs sportifs. Son architecture a été respectée et présente toujours ces belles pierres de grès de Coulandon, une génoise ainsi qu’une charpente remarquable.

Situé à proximité de la RN7, la Grange de Millepertuis est desservie par la route départementale 526, elle accueille un pas de tir à l’arc, boulodrome, cynodrome, bi-cross, terrains de foot et le complexe multi sports communautaire La Raquette. Parkings

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Ville d’Yzeure