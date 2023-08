Repas dansant Grange de Lanquais Lanquais, 3 septembre 2023, Lanquais.

Lanquais,Dordogne

Venez au repas dansant avec l’orchestre Eliane Pittet.

Menu : apéritif kir, tourin blanchi, salade périgourdine avec gésiers, entrecôte grillée avec frites et haricots verts, salade/fromage, coupe de pêche et culis de fruits rouges, café, vin rouge et rosé..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Grange de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us for a dinner-dance with the Eliane Pittet orchestra.

Menu: aperitif kir, tourin blanchi, Perigord salad with gizzards, grilled entrecôte with French fries and green beans, salad/cheese, peach cup and red fruit culis, coffee, red and rosé wine.

Ven a la cena-baile con la orquesta de Eliane Pittet.

Menú: aperitivo kir, tourin escaldado, ensalada del Périgord con mollejas, entrecot a la parrilla con patatas fritas y judías verdes, ensalada/queso, copa de melocotón y culis de frutos rojos, café, vino tinto y rosado.

Kommen Sie zum Tanzessen mit dem Orchester Eliane Pittet.

Menü: Aperitif Kir, Turin blanchi, Perigourdine-Salat mit Blättermagen, gegrilltes Entrecôte mit Pommes frites und grünen Bohnen, Salat/Käse, Pfirsichbecher und Culis aus roten Früchten, Kaffee, Rot- und Roséwein.

