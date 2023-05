35ème festival l’été Musical en Bergerac Grange de Lanquais, 9 août 2023, Lanquais.

Lanquais,Dordogne

Flûte solo à l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, figure incontournable de la scène musicale française et étrangère, sollicitée à travers le monde, « Qu’elle joue Bach ou Berio, Juliette Hurel dévore la musique avec une énergie et une bonne humeur communicative » Le Monde « Hélène Couvert livre des disques qui sont autant de petits bijoux où elle exerce à plein la finesse de sa sensibilité musicale, nourrie de pudeur. » Diapason Complices de longue date, elles ont remporté de très nombreux prix internationaux en musique de chambre..

2023-08-09

Grange de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Solo flutist with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, a key figure in the French and foreign music scene, in demand throughout the world, « Whether she is playing Bach or Berio, Juliette Hurel devours music with an energy and a communicative good mood » Le Monde « He?le?ne Couvert delivers discs that are as many little jewels in which she fully exercises the finesse of her musical sensibility, nourished by modesty Diapason Long-time accomplices, they have won numerous international prizes in chamber music.

Flautista solista de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, figura clave de la escena musical francesa y extranjera, solicitada en todo el mundo, « Tanto si interpreta a Bach como a Berio, Juliette Hurel devora la música con una energía y un buen humor comunicativos » Le Monde « He?le?ne Couvert entrega discos que son pequeñas joyas donde ejerce plenamente la finura de su sensibilidad musical, alimentada por la modestia » Diapason Cómplices desde hace mucho tiempo, han ganado numerosos premios internacionales de música de cámara.

Juliette Hurel, Soloflötistin des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters, eine unumgängliche Figur der französischen und ausländischen Musikszene, weltweit gefragt: « Ob sie Bach oder Berio spielt, Juliette Hurel erfreut die Musik mit einer ansteckenden Energie und guten Laune » Le Monde « He?le?ne Couvert liefert CDs, die ebenso viele kleine Juwelen sind, auf denen sie die Feinheit ihrer musikalischen Sensibilität, die von Schamgefühl genährt wird, voll auslebt » Diapason Die beiden sind seit langem befreundet und haben zahlreiche internationale Kammermusikpreise gewonnen.

