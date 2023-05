35ème festival l’été Musical en Bergerac Grange de Lanquais, 3 août 2023, Lanquais.

Lanquais,Dordogne

Le théâtre de Novara et le festival de Spoleto (Italie) viennent de l’engager. La jeune soprano Morgane Bertrand s’est déjà distinguée dans les rôles titres du grand répertoire (Mozart, Offenbach, Messager, Orff…) et compte parmi les grands espoirs du chant français.

La mezzo soprano Cristelle Gouffé, au parcours déjà éloquent (Strauss, Lehar, Falla, Brahms, Britten…) sera dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel au Capitole de Toulouse en 2018..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Grange de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Novara Theatre and the Spoleto Festival (Italy) have just hired her. The young soprano Morgane Bertrand has already distinguished herself in the titles of the great repertory (Mozart, Offenbach, Messager, Orff?) and is one of the great hopes of French singing.

The mezzo soprano Cristelle Gouffe, with a distinguished career (Strauss, Lehar, Falla, Brahms, Britten?) will be in L’Enfant et les Sortile?ges by Ravel at the Capitole de Toulouse in 2018.

El Teatro de Novara y el Festival de Spoleto (Italia) acaban de contratarla. La joven soprano Morgane Bertrand ya se ha distinguido en los títulos del gran repertorio (Mozart, Offenbach, Messager, Orff?) y es una de las grandes esperanzas del canto francés.

La mezzosoprano Cristelle Gouffe? tiene una destacada carrera (Strauss, Lehar, Falla, Brahms, Britten?) e interpretará L’Enfant et les Sortile?ges de Ravel en el Capitole de Toulouse en 2018.

Das Theater von Novara und das Festival von Spoleto (Italien) haben sie gerade engagiert. Die junge Sopranistin Morgane Bertrand hat sich bereits in den Titeln des großen Repertoires (Mozart, Offenbach, Messager, Orff?) hervorgetan und zählt zu den großen Hoffnungen des französischen Gesangs.

Die Mezzosopranistin Cristelle Gouffe? mit ihrer bereits umfangreichen Karriere (Strauss, Lehar, Falla, Brahms, Britten?) wird 2018 in Ravels L?Enfant et les Sortile?ges im Capitole de Toulouse zu hören sein.

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides