Visite commentée du village de Lanquais Grange de Lanquais Lanquais, 17 septembre 2023, Lanquais.

Visite commentée du village de Lanquais Dimanche 17 septembre, 14h00 Grange de Lanquais Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant la grange de Lanquais à 14h. Départ à 14h30.

Profitez d’une balade commentée à la découverte du patrimoine du bourg de Lanquais et de ses environs. Au cours de cette visite, vous pourrez explorer l’ancien presbytère de la Bazinie, la vieille prison dont les fondations remontent au XIIIe siècle.

L’église datant du XIIe siècle, abrite une relique de saint Eutrope, la halle, l’ancien couvent qui fut en réalité une école de filles au XIXe siècle, ainsi que de nombreuses autres curiosités.

Grange de Lanquais Lieu-dit l’Ormière, 24150 Lanquais Lanquais 24150 La Maison Blanche Dordogne Nouvelle-Aquitaine Découvrez cette remarquable grange rurale qui se distingue par ses dimensions exceptionnelles et sa charpente marquant la transition entre les techniques d’assemblage du Moyen Âge et celles de la Renaissance aux XVe et XVIIe siècles. Il est suggéré que la première grange (plus petite que l’actuelle) appartenait aux évêques de Bordeaux, qui l’auraient louée au seigneur, propriétaire du château de Lanquais. Peut-être suite à un incendie, elle aurait été reconstruite en doublant ses dimensions, telles que nous les voyons aujourd’hui.

Cette grange est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1942. Parking.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Bernard Burgaud