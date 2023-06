Vidéoconférence sur le thème de l’arbre, un véritable patrimoine vivant Grange de Lanquais Lanquais, 16 septembre 2023, Lanquais.

Vidéoconférence sur le thème de l’arbre, un véritable patrimoine vivant Samedi 16 septembre, 16h30 Grange de Lanquais Gratuit. Entrée libre.

Participez à une vidéconférence sur le thème de l’arbre, présentée par William Moore.

William Moore est fils de forestier. Son père était technicien à la Forestry Commission (ONF) en Grande-Bretagne, chargé de l’entraînement aux techniques sylvicoles.

Il est le fondateur du centre de formation « l’Atelier de l’Arbre ».

Grange de Lanquais Lieu-dit l’Ormière, 24150 Lanquais Lanquais 24150 La Maison Blanche Dordogne Nouvelle-Aquitaine Découvrez cette remarquable grange rurale qui se distingue par ses dimensions exceptionnelles et sa charpente marquant la transition entre les techniques d’assemblage du Moyen Âge et celles de la Renaissance aux XVe et XVIIe siècles. Il est suggéré que la première grange (plus petite que l’actuelle) appartenait aux évêques de Bordeaux, qui l’auraient louée au seigneur, propriétaire du château de Lanquais. Peut-être suite à un incendie, elle aurait été reconstruite en doublant ses dimensions, telles que nous les voyons aujourd’hui.

Cette grange est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1942. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Bernard Burgaud