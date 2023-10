« Comédie sur un quai de gare » d’après Samuel Benchetrit par Le Théâtre d’à côté Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 26 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

« Comédie sur un quai de gare » d’après Samuel Benchetrit par Le Théâtre d’à côté Mardi 26 mars 2024, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 – Abonnements à tarifs dégressifs

Direction, mise en scène : Pierre Douliez

Avec Florian Brasier, Stéphanie Daniel, Carole Tilleul et Jean-Marc Urbaniak

Lumière : François Cordonnier

La gare est un lieu mystérieux aux multiples histoires à la croisée de tous les destins. On y rencontre des rêveurs, des pressés, des endormis, des déprimés, des illuminés, des militaires, des excentriques …et …des amoureux.

Entre les passages de trains, trois personnages assis sur leur banc entretiennent une conversation pour le moins originale. Ils semblent se connaître, ou pas. Ils semblent savoir où ils vont, ou pas… Chassés-croisés mouvants, jeux de séduction, interrogations sans fin, stratégies fragiles, troublés de temps à autre par la voix du haut-parleur de l’hôtesse qui s’immisce dans l’histoire.

Un huis clos explorant les rapports amoureux et filiaux, une vision acérée des relations qui lient ce trio infernal. Une comédie sentimentale touchante, tendre et nostalgique.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:50:00+01:00

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:50:00+01:00

Comédie

regards/Fred Ruffin