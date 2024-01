32ème Festival d’ailleurs et…d’à côté Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, mardi 5 mars 2024.

32ème Festival d’ailleurs et…d’à côté On cherche quelquefois bien loin ce que l’on a près de chez soi Le Théâtre d’à côté ! 5 30 mars Grange de la Ferme Dupire 9/5 €- Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T19:00:00+01:00 – 2024-03-05T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:50:00+01:00

32ème Festival ! Un mois de Théâtre ! Le Théâtre d’à côté jouera et accueillera dans ce beau lieu, si convivial, qu’est la Grange de la Ferme Dupire une demi douzaine de compagnies pour des créations, des spectacles en tournée, amateurs et professionnels.

Des registres différents, des auteurs contemporains, des classiques pour que chacun y trouve son bonheur !

Une politique de prix très accessible pour un théâtre pour tous !

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

Festival Créations théâtre

regards/Fred Ruffin