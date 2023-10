LA TECTONIQUE DES PLAQUES Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 2 février 2024, Villeneuve-d'Ascq.

par le Théâtre d’à côté- Direction Grégory Cinus

Avec Stéphanie Amingaud, Sophie Bertin, Mélanie Bois, Matthieu Clavey, Benoît Deboffle, Olivier Dumortier, David Fleury, Marie Guichard, Céline Haedens, Hervé Lefol, Claire Roux et Béatrice Windels

Ils sont venus pour le carnaval. Alors ils se préparent, ils se déguisent. En prêtre, en chirurgien, en rugbyman, en commando du GIGN, en supporter…

Ils sont venus pour le rigodon, pour se bousculer et se serrer les uns contre les autres. Alors ils chahutent. Elles jouent. Ils et elles jouent à jouer. A tout inverser, dans un sens et dans l’autre.

Ils jouent aux comédiennes qui joueraient une prêtre, un chirurgienne, un rugbywoman, une commando du GIGN, un supportrice…

Ielles sont venu-e-s pour faire corps.

LA TECTONIQUE DES PLAQUES est un spectacle où les êtres humains dérivent tels des continents, cherchant à s’accrocher à quelque chose, à quelqu’un, à la beauté.

Mais c’est aussi un spectacle de sales gosses qui jouent au rugby avec des bébés, qui font accoucher des hommes et confondent « cohésion d’équipe » avec « bagarre générale ».

AVERTISSEMENT : ce spectacle contient des scènes de violence gratuite sur des singes en peluche.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00