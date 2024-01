« Le loup garou » de Roger Vitrac Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, mardi 30 janvier 2024.

« Le loup garou » de Roger Vitrac Comédie douce-amère, tantôt burlesque, tantôt classique, tantôt osée… Mardi 30 janvier, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 € Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote

Début : 2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T21:50:00+01:00

par La CRIC. Mise en scène et direction : jean-Marc Urbaniak- Avec : Jean-Michel Perot, Edmonde Blary, Viviane Broquaire, Cécile Wibaux, Yvon-Paul Lollivier, Françoise Duprez, Damien Tyler, Eric Lambert, Natacha Egorova, Alexis Deleury et Jean-Marc Urbaniak

La vie humaine est une illusion et son moteur le désir

Tragédie légère ou vaudeville poétique, fantaisie légère ou drame burlesque, pièce drôle ou drôle de pièce, le Loup-Garou de Roger Vitrac est un peu tout cela à la fois. Ce conte libertin, tournant en dérision, dans la meilleure tradition surréaliste, les interprétations idéalistes du mythe de Don Juan et celui du loup-garou, décape le rituel de la sexualité pour y découvrir, selon l’auteur, le véritable sens du mot Amour

Comédie douce-amère, tantôt burlesque, tantôt classique, tantôt osée…

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq