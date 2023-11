Théâtre : les malheurs de Sotiria Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 16 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre : les malheurs de Sotiria Samedi 16 décembre, 20h00 Grange de la Ferme Dupire 3€

Samedi 16 décembre 2023, à 20h, l’AJVAH présente la pièce théâtrale « LES MALHEURS DE SOTIRIA » de M.Tournakis, à la Ferme Dupire.

Thème de la pièce:

Le confinement terminé, Kostas et Sotiria pensent que le pire est derrière eux, mais la réalité de la vie en Grèce vient vite les rattraper. C’est la fin du confinement en Grèce et le problème de la vaccination contre le Covid se pose de plus en plus. Kostas et Sotiria se débattent dans des problèmes financiers suite à la mise au chômage de Kostas. De plus, Sotiria a perdu un oeil au cours d’une manifestation contre les mesures prises par le gouvernement. Leur fille, Eléni, étudiante en droit, vient alors leur présenter deux prétendants aux idées politiques diamétralement opposées…

Entrée: 3 euros et cocktail de spécialités grecques offert par l’association.

Infos: http://www.ajvah.com

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ajvah.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00