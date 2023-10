Assemblée générale du conseil de quartier Triolo / Cité scientiique Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Assemblée générale du conseil de quartier Triolo / Cité scientiique Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 13 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Assemblée générale du conseil de quartier Triolo / Cité scientiique Mercredi 13 décembre, 19h00 Grange de la ferme Dupire Entrée libre Mercredi 13 décembre 2023 à 19h à la Grange de Ferme Dupire, 80 rue Yves Decugis

À l’ordre du jour : bilan annuel de l’action du conseil de quartier,

perspectives de travaux pour l’année à venir,

échange avec les participants sur les sujets du quartier. Ouverte à tous les habitants du quartier.

Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de l'assemblée générale

Grange de la ferme Dupire
80 rue Yves-Decugis
59650 Villeneuve d'Ascq

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00

