Guerre aux asperges 8 – 10 décembre Grange de la Ferme Dupire 9€, 5€*

* Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants jusque 30 ans, demandeurs d’emploi, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle) sur présentation d’un justificatif.)

spectacle tout public de Pierre Louki par Le Théâtre d’à côté.

Direction et mise en scène : Pierre Douliez

Avec Jean-Marie et Vincent Balembois

Un général et un soldat ! Une armée ?? Oui, une bien modeste armée. C’est le strict minimum pour être opérationnel. Mais nos militaires sont deux baroudeurs exceptionnels, heureusement ! Ils ont décidé de résister…résister ?…résister à qui, à quoi ?

Leur héroïsme échevelé pousse l’absurdité dans ses retranchements sublimes.

Une parabole par la guerre de l’ordre établi, de notre « modernité » et de ses contradictions.

Un bel exercice bien barré et jubilatoire écrit par Pierre Louki, un orfèvre en la matière…

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:50:00+01:00

2023-12-10T16:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:50:00+01:00

Comédie