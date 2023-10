« Dis à ma fille que je pars en voyage » de Denise Chalem Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 1 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« Dis à ma fille que je pars en voyage » de Denise Chalem 1 et 2 décembre Grange de la Ferme Dupire 9€, 5€ * Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants jusque 30 ans, demandeurs d’emploi, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle) sur présentation d’un justificatif.

par la Cie du Lundi.

Mise en scène : Françoise Gaillet

avec Nicole Gérard, Jacqueline Marquès et Hélène Krajewski

Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé sept ans et prétend « se plaire en taule ». Pas question donc que qui que ce soit vienne la perturber ou changer ses habitudes.

Tout sépare apparemment ces deux femmes. Caroline, jeune bourgeoise « tombée » à la place de son patron véreux,Dominique, mère de famille dont l’existence a toujours été difficile et douloureuse.

Sous haute tension, mais aussi avec beaucoup d’humour, une amitié profonde verra le jour.

Petit à petit, chacune livrera son secret…

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T21:50:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:50:00+01:00