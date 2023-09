« LE GRAND DÉSORDRE » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 17 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« LE GRAND DÉSORDRE » 17 – 19 novembre Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

de Cathy Turek – Collectif Katarsis – Mise en scène: BB & Co- Avec Emmanuel Cléré- zacharias, Jacqueline Marques, Stéphane Allexandre, Cathy Turek- Lumière : Hélène Krajewski

Comment mettre en scène une pièce dont un seul acte a été écrit ? Un auteur dépressif, des acteurs fous et un personnage qui s’est trompé de pièce font du Grand Désordre une comédie burlesque où il sera aussi question du mouvement LGBT. *

Après un ‘’Zeste d’Orange Bleue’’ et ‘’La planète fond, vive les glaçons ! ‘’, Cathy Turek traite cette fois encore d’un sujet sociétal avec humour et dérision dans une comédie contemporaine déjantée. * Attention, certaines scènes peuvent heurter les teckels à poil long !

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:50:00+01:00

2023-11-19T16:30:00+01:00 – 2023-11-19T17:50:00+01:00