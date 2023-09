« BARTLEBY» Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 14 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« BARTLEBY» Mardi 14 novembre, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

par Le Théâtre du Jeudi d’après la nouvelle de Herman Melville

Adaptation pour le théâtre : M-A Aleo et D. Vaillard avec : Laurent Brassart, Pascale Cazeel, Mietek Cholewa, Michèle Costinot, Christine Deruyter, Didier Vaillard – Scénographie collective

Création lumières et Régie lumières et musique : Michel-Ange Aleo

Wall Street, 1856. Employé d’abord infatigable d’un cabinet de notaire, Bartleby se met subitement à répondre « I would prefer not to » (Je préfèrerais ne pas) à toute nouvelle demande. Son patron ne cessera d’essayer d’en comprendre la raison et de tenter différentes stratégies, mais il se heurtera désormais à cette formule laconique, puis à de purs silences. Jusqu’au tout dernier, infini.

Le personnage de Melville est l’un des plus énigmatiques et sans doute des plus commentés de la littérature. Bartleby, victime d’une maladie de l’âme ? Résistant passif à la bureaucratie affairiste ? Incarnation de la désobéissance civile ? En tout cas révélateur du monde déshumanisé qui l’entoure et que sa singularité interroge, à travers les époques.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:50:00+01:00

