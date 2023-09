Bobby sur »Lapointe » des pieds. Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 11 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Bobby sur »Lapointe » des pieds. 11 et 12 novembre Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

Eric Bleuzé, Olivier Delgute, Sarah Catteau.

Cher monsieur Boby,

Nous sommes trois saltimbanques : Mademoiselle Valentine Chandoiseau et sa voix sensualizique, le professeur Pivoine, dont les dix doigts parcourent toutes les touches d’un piano magique, et moi-même, Bleubleu, le touche-à-tout de tout c’qui sonne. Désireux de vous rendre hommage, nous nous sommes mis au travail en mêlant nos voix et instruments, afin d’enfiler modestement quelques-unes des perles que vous nous avez laissées. L’ouvrage est enfin prêt. Nous sommes contents de nous, et c’est déjà ça, disposés à battre les planches pour conquérir les bravos du public. Et puis, le spectacle terminé, nous quitterons la scène sur LAPOINTE des pieds, tout ébaubis* de ce merveilleux moment passé en votre compagnie. J’espère que vous serez fiers de nous

*ebaubir : étonner

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:45:00+01:00

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:45:00+01:00