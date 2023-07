« Là où les rêves sont fertiles » Sarah Roubato et Hugo Cordonnier Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 10 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« Là où les rêves sont fertiles » Sarah Roubato et Hugo Cordonnier Vendredi 10 novembre, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Sur un quai, un homme et une femme. Dans le train qu’ils attendent, les élus, les exclus, les chanceux, les perdants, les presque rien, les âmes perdues. À travers des chansons de Bruce Springsteen et d’autres conteurs folk américain traduites en français, Sarah Roubato et Hugo Cordonnier racontent l’histoire de tous ceux qui rêvent d’embarquer pour une autre vie. Spectacle théâtral et musical de folk français.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:50:00+01:00

