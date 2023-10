Rencontre avec Sorour KASMAÏ auteure et Maryam FARNOODNIA Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

À l’invitation de Sorour Kasmaï, douze autrices iraniennes racontent dans ce recueil, sous des formes diverses, ce qu’évoquent pour elles les trois mots qui résonnent depuis : FEMME, VIE, LIBERTÉ.

« Que signifie être une femme aujourd’hui en Iran ? Quelle place occupe-t-elle dans une société régie depuis plus de quatre décennies par une théocratie totalitaire exclusivement masculine ?… »

En soutien à celles et ceux qui se sont insurgés avec tant de courage contre la tyrannie, voici donc douze histoires, douze voix qui viennent s’unir au cri de cette révolte qui ne s’éteint pas. Pour qu’on ne l’oublie pas. 18h : Maryam Farnoodnia nous présente son travail pictural Puis, échanges libres autour d’un buffet jusqu’à 19h30 Infos pratiques Entrée gratuite (participation libre)

Renseignements : nima.lille@gmail.com

