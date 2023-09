AUTOUR DE FEYDEAU, « Par la fenêtre » et monologues. Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq AUTOUR DE FEYDEAU, « Par la fenêtre » et monologues. Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 15 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. AUTOUR DE FEYDEAU, « Par la fenêtre » et monologues. Dimanche 15 octobre, 16h30 Grange de la Ferme Dupire Tarif : 8/5 € Pendant une absence de son épouse, Hector reçoit la visite de sa voisine d’en face, Emma, venue solliciter son aide. Pour donner une leçon à son mari, elle demande à son interlocuteur de lui faire la cour devant la fenêtre ouverte. Hector hésite à s’exécuter. Mais soudain Emma aperçoit son époux en tête à tête avec une inconnue. Une comédie drôle et déjantée avec Marie-Christine Demeester et Rémi Bourcier Précédée de 3 Monologues avec Nicole Krawczyk, Christiane DeConinck, Jean-Michel Perot. Mise en scène et Direction : Jean-Marc Urbaniak

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

