« Notre crâne comme accessoire… » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 6 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« Notre crâne comme accessoire… » 6 et 7 octobre Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

Direction Nils Micoud

Le Théâtre d’à côté avec : Sarah Bornoville, Patricia Delabie, Fanny Deletre, Nathan Douchez, Valérie Fossard, Manon Leroy, Clarisse Sanchez, Elliot Schouteten et Sune-Lupka Arthur

Le théâtre ambulant Chopalovitch se permet de vous convier à ce grand moment de questionnement fondamental : A quoi sert le théâtre ? Hein, à quoi ?…

Quelqu’un peut répondre ?… Finalement, on en parle de ça ?

Non parce que c’est bien joli de venir faire vos pièces mais en attendant, ça change quoi ? Ça sert à qui ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ici, maintenant et pas ailleurs ? Vous croyez qu’ils font du théâtre en Ukraine ? Vous croyez qu’ils font du Shakespeare ? Qu’ils jouent Cyrano ? Qu’il y a du théâtre antique ? Qu’on y croise les trois petits cochons ?…Peut-être ?

Quoi ? C’est pareil ??…Comment ça c’est pareil ?

Que je vienne voir ? Ah ben là…vous allez entendre parler de moi !

Texte écrit par la Cie Les Sans-cou

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:50:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T21:50:00+02:00