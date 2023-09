« La fragilité des choses. » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 3 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« La fragilité des choses. » Mardi 3 octobre, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

Une production Compagnie Thec.

Ecriture et mise en scène en scène: Antoine Lemaire

Interprétation : Maxime Guyon et Paola Lili-Ribeiro

Création vidéo : Sandra Suire

Création lumière : Gordo

Une jeune femme est hébergée une nuit chez l’ami d’un ami afin de se présenter le lendemain au concours d’entrée d’une école de cinéma. Son hébergeur ne devrait pas être là. Mais il est finalement présent. La pièce explore la frontière entre le flirt et le harcèlement dans un huis clos toxique et haletant.

C’est une pièce d’acteurs. Les mots au centre. Car l’arme de destruction massive employée est le verbe. Le verbe qui séduit. Le verbe qui empoisonne. Aucune violence physique. Une joute verbale dans la grande tradition des huis clos. Un thriller psychologique, on dirait au cinéma.

Après son succès aux Festival d’Avignon 2021 et 2022, la pièce revient sur la Métropole Lilloise.

Avec l’aide du Conseil Régional des Hauts-de-France et du Conseil Départemental du Nord.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T21:50:00+02:00

