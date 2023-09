« 1970 » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 1 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« 1970 » Dimanche 1 octobre, 16h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

par le Maringouin avec Virginie Busquet et Grégory Bougard- Mise en scène : Adélaïde Carolus

1970, année de naissance de Maxime et Juliette.

Les jumeaux se retrouvent dans l’appartement familial lors du décès de leur maman. Voilà longtemps qu’ils ne s’étaient vus. Tout semble les opposer : Maxime est vénal, égocentrique et matérialiste alors que Juliette est humaniste, bohème et altruiste.Les retrouvailles ne se passent pas sans heurt, les deux caractères bien trempés s’affrontent donnant l’occasion de coups de gueule mais aussi de franches rigolades. Larmes de peine, mais aussi de joie.Une lettre retrouvée par hasard, des photos disparues vont faire ressurgir des secrets de famille et seront encore l’occasion de mises au point entre les jumeaux.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T16:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

Entre émotions et humour déchirements et amour fraternel