« L’envers du nord » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 26 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« L’envers du nord » Mardi 26 septembre, 20h30 Grange de la Ferme Dupire 9/5 €

Avec : Laurent Benoit, Christian Delbeke, Eric Ghys, François Xavier Joseph, Bernadette Lepoutre, Hervé Leroy, Corinne Mariage.

Un spectacle sur le nord ? Vous n’y pensez pas ? Ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part ?

Pas d’inquiétude, on vous épargne le fascicule de l’agence de tourisme de Bergues ou de la carbonnade cassonade du fin fond des Flandres ou du Pas de Calais. Du chuq’ à gogo…

Alors viens-en au fait camarade !! Ce ne sera pas carnaval ? Ni larmes du petit Quinquin ni les souvenirs du camping du Perroquet de Bray dunes ? Ni les corons ? Ni Raoult ?

Bah si ! Enfin pas que…

Teaser : https://drive.google.com/file/d/1ArJ08JnxY9EiqEyrd_qh_fUjG5UNady9/view

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:45:00+02:00

