« Hamlet raconté aux petits » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, 24 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Comment raconter Hamlet aux jeunes ? En proposant une adaptation épurée et ludique de cette tragédie. Un peu comme Lewis Caroll l’a fait avec « Alice racontée aux petits ». Sur scène : 1 rideau rouge, 1 tabouret, 1 balle de jonglage et 1 comédien/conteur. On y retrouve tous les éléments du conte : fantôme, poison, enquête, duel… L’imagination fait le reste ! À partir de 8 ans- Durée : 50 minutes

Teaser : https://youtu.be/PXLxApnGpxg

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T16:30:00+02:00 – 2023-09-24T16:50:00+02:00

