« Le rêve du Temps » Pièce collective, écriture Emilien Leroy Grange de la Ferme Dupire, 5 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

L’atelier Ados du Théâtre d’à côté, sous la direction de Nils Micoud, présente :

« Le rêve du Temps » Pièce collective, écriture Emilien Leroy

L’Univers se découpe-t’il en deux parts claires comme nous le racontent les histoires ?

Le côté obscur de la Force par exemple…est-ce vraiment si « dark » ? Et les maisons de Poudlard que personne n’aime ?…Cendrillon était-elle si gentille « en vrai » ? Un p’tit tour dans les coulisses pour s’en rendre compte vous intéresse ? Allez, venez faire un p’tit tour par le rêve du Temps !

« J’vous préviens, la prochaine fois je n’fais pas la Bécasse ! »

Cendrillon, fin de journée, scène 2 prise 5.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

