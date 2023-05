« BOXON(S) jusqu’à n’en plus pouvoir » de Stéphane JAUBERTIIE Grange de la Ferme Dupire, 3 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« BOXON(S) jusqu’à n’en plus pouvoir » de Stéphane JAUBERTIIE 3 et 4 juin Grange de la Ferme Dupire 9/5 € Tarif réduit sur présentation du ticket de l’après -midi « lectures »

par le Théâtre d’à côté avec Vincent Balembois, Véronique Clavey, Hervé Colzy, Martine Dumortier, Françoise Duprez, Roseline Hennion, Florence Herman, Emmanuelle Kalpakidis, Sébastien Martinez, Isabelle Sagnier, Marie-Christine Storme, Jean-Marc Urbaniak, Aymeric Valaye.

-Direction Rabah Henneguier-

Stéphane Jaubertie présente la vie comme une succession de rounds au cours desquels les individus reçoivent davantage de coups qu’ils en donnent. Tout cela aux dépens de l’estime de soi et du bien-être de chacun, quand la société nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde et de devenir le bourreau de l’autre.

Avec un humour glaçant et une saisissante maîtrise des situations théâtrales, il offre aux acteurs un terrain de jeu foisonnant et des figures aux nuances burlesques, absurdes et cyniques…

Et cela nous fait rire !

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T21:55:00+02:00

2023-06-04T20:30:00+02:00 – 2023-06-04T21:55:00+02:00

Regards/Fred Ruffin