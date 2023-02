« Huis-clos » de JP Sartre par la Troupe du Cerbère. Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« Huis-clos » de JP Sartre par la Troupe du Cerbère. Grange de la Ferme Dupire, 28 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. « Huis-clos » de JP Sartre par la Troupe du Cerbère. Mardi 28 mars, 20h30 Grange de la Ferme Dupire

9/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Lorsque l’on est cloîtré à perpétuité, l’enfer c’est les autres, nos codétenus… handicap moteur mi Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Mise en scène : Jacqueline Marques

Comédiens : Nathalie Brassart, Julie Gosselin, Nicolas Kerman , Yann Sébille

Régie : Hélène Krajewski Un étrange salon Second Empire. Pas de fenêtre, une sonnette capricieuse, une porte close. Enfermées à l’intérieur, trois personnes – Garcin, publiciste, Inès, employée des postes et Estelle, jeune femme mondaine – s’interrogent. De prime abord, aucun lien ne les unit, hormis la mort. Pourquoi sont-ils là ? Est-ce le hasard ? Une erreur ? Une seule certitude, c’est l’enfer. Peu à peu, et sous la pression, les masques tombent.

A tour de rôle, en victime ou en bourreau, les personnages prennent alors conscience de leur destinée, de l’impossibilité pour chacun d’entre eux d’échapper à l’emprise des deux autres. Dans cet enfer absurde et incongru que transpose Jean-Paul Sartre, le supplice prend la figure du jugement implacable d’autrui, chaque personnage est condamné à supporter le regard des autres sur ses choix, ses actes et ce pour l’éternité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T20:30:00+02:00

2023-03-28T21:55:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la Ferme Dupire Adresse 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Saint-Sauveur Ville Villeneuve-d'Ascq Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

« Huis-clos » de JP Sartre par la Troupe du Cerbère. Grange de la Ferme Dupire 2023-03-28 was last modified: by « Huis-clos » de JP Sartre par la Troupe du Cerbère. Grange de la Ferme Dupire Grange de la Ferme Dupire 28 mars 2023 Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord