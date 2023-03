« Inventaires » de Philippe Minyana par le Dumme Kuh Théâtre Grange de la Ferme Dupire, 19 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Mise en scène et scénographie: Gautier Vanheule

Affiche: Dorothée Waeselynck

Avec: Yvonne Perrin, Sarah Pheulpin, Pina Trunzo, Dorothée Waeselynck

Trois femmes, Jacqueline, Angèle et Barbara participent à un jeu de télé-réalité et se livrent à un marathon de la parole orchestré par une animatrice, Ève.

Elles font l’inventaire de leur vie à travers un objet qu’elles ont choisi, témoin numéro un des étapes marquantes de leur histoire personnelle. Dans ces confidences entrecroisées, elles mêlent leurs déboires et petites victoires aux événements de la grande Histoire.

Mais leur parole est entravée par des règles strictes, incontournables.

Seront-elles à la hauteur des exigences de ce marathon de la parole?

