9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Collectif Re(Co)Naissance- une co-production Thédac et La Note bleue- Lumière François Cordonnier -Un jour René Char a dit "La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil."

– Ah bon ? Ce n’est pas Urpe ?

– Non. Urpe ne parle pas. Urpe se tait. Urpe a perdu sa langue.

-Mais ? N’entends-tu pas sa voix ?

– Si ….

– Quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne plus rond, il fait trop chaud !

Urpe, une histoire à plusieurs voix pour essayer de s’orienter dans un monde qui éco-déconne !

