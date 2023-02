“Migraaaants” de Matei Visniec par la Compagnie DuCaBo. Grange de la Ferme Dupire, 12 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

“Migraaaants” de Matei Visniec par la Compagnie DuCaBo. Dimanche 12 mars, 16h30 Grange de la Ferme Dupire

9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Cette pièce se veut une proposition pour une aventure artistique collective ayant comme but au moins une chose : casser l’indifférence. Matéi Visniec répond à l’absurde par l’absurde et l’humour noir handicap moteur mi

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Ils viennent des quatre coins du monde, là où la vie n’est plus compatible avec l’idée d’avenir. Ils sont des millions. Combien de millions ? On ne sait pas. On les appelle « migrants » et ils ont une seule chose en tête : arriver en Europe…

Après plusieurs mois d’enquête en tant que journaliste pour RFI, Mateï Visniec signe une comédie noire sur l’une des plus grandes tragédies de notre temps. Une tragédie qui se déroule devant nos yeux, digne du théâtre antique grec où l’homme se confrontait à la force implacable du destin. Cette pièce a comme but au moins une chose : casser l’indifférence, créer un électrochoc salutaire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T16:30:00+01:00

2023-03-12T17:50:00+01:00