«Tous des oiseaux» de Wajdi Mouawad par le Théâtre d’à côté Grange de la Ferme Dupire, 10 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

9/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Eitan est victime d’un attentat suicide, sa famille débarque de Berlin, et découvre sa liaison avec une jeune fille arabe. Sacrilège. Comment peut-on tomber amoureux de son ennemi ? handicap moteur mi

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Direction Rabah Henneguier. avec V Balembois, V Clavey, H Colzy, S Crunelle, M Dumortier, P Gosselin, F Herman, A Layotte, H Lefol, M-C Storme .(Durée 3h30 avec entracte)

Éperdument amoureux, Eitan et Wahida confrontent la réalité historique contre laquelle ils tenteront de résister.

Mais…sur le pont Allenby, entre Israël et la Jordanie : victime d’une attaque terroriste, Eitan tombe dans le coma. C’est dans cet espace-temps suspendu qu’il recevra la visite forcée de ses parents et de ses grands-parents, alors que les chagrins identitaires, le démon des détestations, les idéologies torses s’enflamment et que les oiseaux de malheur attaquent en piqué le cœur et la raison de chacun.

Que sait-on des secrets de sa famille, de quels revers de l’Histoire et de quelles violences sommes-nous tous les héritiers ?

“Ce n’est pas la vérité qui crève les yeux au héros mais la vitesse avec laquelle il la reçoit.

Lentement, il faut guérir lentement, consoler lentement. Ne rien jeter trop vite contre le mur de la connaissance.”



