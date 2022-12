« Chahut-bahut » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

« Chahut-bahut » Grange de la Ferme Dupire, 5 février 2023, Villeneuve-d'Ascq. « Chahut-bahut » Dimanche 5 février 2023, 16h30 Grange de la Ferme Dupire

9/5 €

Au cœur de l’école ! handicap moteur mi Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Cie Tasse de Théâtre écrit et mis en scène par Florence Ebel

Un état des lieux de l’école. Une comédie satirique qui fait entendre tous les acteurs du microcosme scolaire. Des cris qui pointent les failles d’un système. De l’amertume, de l’impuissance, des frustrations mais aussi des chants d’allégresse qui célèbrent chaque victoire…

