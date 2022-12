« Premier amour » de Samuel Beckett Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

« Premier amour » de Samuel Beckett
Mardi 31 janvier 2023, 20h30
Grange de la Ferme Dupire, Villeneuve-d'Ascq

mis en scène et interprété par Nicolas Brimeux

Si ce voyage beckettien vous tente, n'hésitez pas. Prenez un billet. Pour l'ab­surde, le Beckett.

Un homme assis sur un banc, il attend. C’est la nuit, il nous parle, de son quotidien, de son grand amour, Lulu. Mais voilà. L’a t- il vraiment connue ? L’a t- il vraiment aimée ? C’est toute la question.

Beckett nous entraîne dans les méandres de l’amour, selon lui. Un amour caustique, drôle, parfois grinçant, mais toujours sincère.

C’est avec force et amour que Nicolas Brimeux porte ce texte sur scène. Il ne joue pas, il est.

