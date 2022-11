« Une Histoire de temps » Grange de la Ferme Dupire, 27 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

« Une Histoire de temps » 27 et 28 janvier 2023 Grange de la Ferme Dupire

9/5 €

L’évolution de l’humanité à l’épreuve de la technologie… handicap moteur mi

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

par le Théâtre d’à côté- Direction Grégory Cinus

Avec Stéphanie Amingaud, Sophie Bertin, Mélanie Bois, Matthieu Clavey, David Fleury, Olivier Dumortier, Marie Guichard, Céline Haedens, Hervé Lefol et Béatrice Windels

Fut une époque où l’on vivait au rythme de la nature, des saisons et du soleil. Et puis, un jour, on a eu des smartphones.

Pour les personnes qui n’ont pas le temps de lire les programmes, c’était le résumé le plus court qu’on pouvait faire.

Pour les autres (s’il en reste), « Une histoire de temps », c’est un voyage bouillonnant au cœur des nos rapports au temps, de 1890 à 2050, une croisière subjective au fil de l’histoire occidentale, qui fait escale à l’apparition des premières molécules d’ADN, il y a 3 milliards d’années, à celle des congés payés, en 1936, ou celle du téléphone Bi-Bop, en 1991.

Dans la danse des sauts temporels, un pas en avant, deux pas en arrière, on virevolte, on slalome, on tourne en rond, on passe par le cinéma muet, les réclames des années 60 ou les sitcom 90’s. Bienvenue dans notre machine à voyager dans le temps un peu détraquée !

En espérant que vous ayez le temps de venir y faire un tour…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-28T21:50:00+01:00

Regards- fred Ruffin