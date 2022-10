Autour de Feydeau : Par la fenêtre et autres monologues Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Autour de Feydeau : Par la fenêtre et autres monologues Grange de la Ferme Dupire, 26 novembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Autour de Feydeau : Par la fenêtre et autres monologues Samedi 26 novembre, 20h30 Grange de la Ferme Dupire

5/8 €

Pièce en acte de Feydeau et monologues peu connus de l’auteur handicap moteur mi Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Par la Fenêtre et autres monologues Autour de Feydeau Pendant une absence de son épouse, Hector reçoit la visite de sa voisine d’en face, Emma, venue solliciter son aide. Pour donner une leçon à son mari, elle demande à son interlocuteur de lui faire la cour devant la fenêtre ouverte. Hector hésite à s’exécuter. Mais soudain Emma aperçoit son époux en tête à tête avec une inconnue…

Une comédie humoristique avec Marie-Christine Demeester et Rémi Bourcier

Précédée de 3 Monologues avec Nicole Krawczyk, Christiane DeConinck, Jean-Michel Perot. Mise en scène et Direction : Jean-Marc Urbaniak

(remerciements à Chantal Trichet pour son aide)

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

