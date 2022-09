Ce qui nous lie Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Dimanche 9 octobre 2022 à 16h30 à la Ferme Dupire, le Théâtre d’à côté présente « Ce qui nous lie » par la Cie les Spéculos Grange de la ferme Dupire 80 rue Yves-Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Triolo Villeneuve-d’Ascq 59652 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:letheatredacote@wanadoo.fr »}] Dimanche 9 octobre 2022 à 16h30 à la Ferme Dupire, le Théâtre d’à côté présente « Ce qui nous lie » par la Cie les Spéculos Écriture, interprétation, mise en scène : Mustapha Lagragui Création lumières et sons : Christophe Leroy La vie nous donne souvent du fil à retordre, nous sommes parfois sur le fil du rasoir en ayant du fil à la patte, au fil de l’eau, selon un fil conducteur simple : Tout est déjà cousu de fil blanc !

Un « seul en scène » qui tente de répondre à ces questions : qu’est ce qui nous lie, nous relie, nous démolit, nous ramollit ? Le tout, sous le filtre du décalage et de l’humour ! Informations : letheatredacote.net Réservations : Téléphone : 09 64 12 87 32 (répondeur)

Mail : letheatredacote@wanadoo.fr

