« Transit Hôtel » Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Villeneuve-d’Ascq, vendredi 26 janvier 2024.

* Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants jusque 30 ans, demandeurs d’emploi, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle) sur présentation d’un justificatif.)

Début : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:50:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:30:00+01:00 – 2024-01-28T17:50:00+01:00

d’après E.E. Schmitt par la Cie en tous lieux.

Mise en scène : Catherine Moretto.

« Transit Hôtel » est un huis-clos où chacun, en attendant que son sort se décide, essaie de comprendre…

Qu’est-ce que l’amour ? Où est le sens de la vie ? Le hasard existe-t-il ? Ces grandes questions philosophiques un peu abstraites et lointaines deviennent l’essence de cette existence suspendue pour des hommes et des femmes, ôtés à la vie mais pas livrés à la mort…

Dans un hôtel, espace fascinant, à la fois public et privé, se télescopent des personnages que rien ne prédispose à se rencontrer. Assignés à résidence par le Destin, derrière leur apparence sociale et un peu stéréotypée, ils se révèlent lentement profondément humains.

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France