Visite libre Grange de La Couture Montoire-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Visite libre Grange de La Couture Montoire-sur-le-Loir, 16 septembre 2023, Montoire-sur-le-Loir. Visite libre 16 et 17 septembre Grange de La Couture Imposante grange du XIVe siècle à la charpente monumentale en carène de bateau, appartenant vraisemblablement à une métairie seigneuriale, restaurée par l’association Résurgence qui en est propriétaire.

Exposition sur les étapes de la restauration et des aménagements intérieurs par les bénévoles de l’association pour en faire un lieu de concerts, d’expositions, d’évènements. Grange de La Couture 68 Avenue de la Madeleine, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06.84.99.79.73 https://resurgence-vendomois.fr http://facebook.com/resurgencevendomois Imposante grange du XIVe siècle à la charpente monumentale en carène de bateau, appartenant vraisemblablement à une métairie seigneuriale, restaurée par l’association Résurgence qui en est propriétaire. Sa restauration entreprise par l’association Résurgence en Vendômois en 2000 la destine désormais à des spectacles et événements Parking privé et accès aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Résurgence Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Lieu Grange de La Couture Adresse 68 Avenue de la Madeleine, 41800 Montoire-sur-le-Loir Ville Montoire-sur-le-Loir Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Grange de La Couture Montoire-sur-le-Loir

Grange de La Couture Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montoire-sur-le-loir/